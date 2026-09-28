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Çağla Şıkel neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yayınlanmadı?

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Çağla Şıkel neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yayınlanmadı?
Başlık ResmiÇağla Şıkel neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yayınlanmadı?

Çağla Şıkel’in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün, 28 Eylül Pazartesi günü NOW yayın akışında yer almadı. Hafta içi her gün saat 10.45’te canlı yayınlanan programın ekrana gelmemesi izleyicilerin dikkatini çekerken, bugün yayının neden yapılmadığına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

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NOW ekranlarında hafta içi her gün saat 10.45’te izleyiciyle buluşan Çağla ile Yeni Bir Gün, 28 Eylül yayın akışında yer almadı. Programın yerine Ömür Usta dizisinin yayınlanması sonrası “Çağla Şıkel neden yok?” ve “Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yayınlanmadı?” soruları gündeme geldi.

ÇAĞLA ŞIKEL NEDEN YOK?

Çağla Şıkel’in 28 Eylül Pazartesi günü ekranda olmamasının nedeni hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Hafta içi her gün saat 10.45’te canlı yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, günün NOW yayın akışına dahil edilmedi.

Programın yayınlanmaması sonrası izleyiciler Çağla Şıkel’in neden ekranda olmadığını araştırmaya başladı. Ancak konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Program 29 Eylül Salı NOW yayın akışında yer alıyor.

Çağla Şıkel neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yayınlanmadı?
Başlık ResmiÇağla Şıkel neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yayınlanmadı?

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YAYINLANMADI?

Çağla ile Yeni Bir Gün, 28 Eylül Pazartesi günü NOW ekranlarında yayınlanmadı. Güncel yayın akışında programın saatinde Ömür Usta dizisi yer alırken sabah kuşağındaki canlı yayın programı ekrana gelmedi.

Yayın değişikliğinin nedenine ilişkin NOW tarafından henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Öte yandan programın haftanın diğer günlerinde yayın akışında yer aldığı görüldü. Bu nedenle programın yalnızca 28 Eylül’e özel bir yayın akışı değişikliği nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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