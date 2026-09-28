Artvin’de 35 yıllık evlerinin altından 8 ay önce su akmaya başlayan Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşler diken üstünde yaşatıyor. Her yağmurda zemin katı dolduran suyu, açtıkları 9 delikten tahliye etmeye çalışan aile çözüm ararken, Mevlüt Yılmaz “Ne bahçe kaldı ne başka bir şey. Geceleri aşırı su sesinden evde oturulmuyor. Özellikle yağışlardan sonra binanın altından su fışkırıyor. 1,5 metre su vardı” dedi.

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde iki katlı evde yaşayan Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşler, karşılaştıkları manzaraya aylardır bir çözüm bulamıyor.

1,5 METRE SU BİRİKTİ

Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşlerin yaşadığı yaklaşık 35 yıllık evin altından 8 ay önce su çıkmaya başladı. İlk olarak gece duydukları güçlü su sesiyle uyanan kardeşler, evin alt katında yaklaşık 1,5 metre su biriktiğini gördü.

35 yıllık evde akılalmaz olay! 8 aydır diken üstünde yaşıyorlar, evin altından su fışkırıyor

9 DELİK AÇTILAR

Kardeşler, beton zeminde 9 ayrı noktada delik açıp oluşturdukları kanallarla suyu dışarı tahliye etti. Suyun evin arkasından geçen dereden mi yoksa yer altından mı geldiği henüz belirlenemedi. Artvin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de ev ve çevresinde inceleme yaptı.

35 yıllık evde akılalmaz olay! 8 aydır diken üstünde yaşıyorlar, evin altından su fışkırıyor

AİLE ÇÖZÜM ARIYOR

Sağanak yağış sonrasında evin altından yeniden su fışkırırken, her yağmurda endişe içinde kalan aile hala duruma çözüm bulamadı.

35 yıllık evde akılalmaz olay! 8 aydır diken üstünde yaşıyorlar, evin altından su fışkırıyor

“NE BAHÇE KALDI NE BAŞKA BİR ŞEY”

Mevlüt Yılmaz, yaşadıkları ilk geceyi şöyle anlattı:

Gece amcam seslendi. Kalktığımızda evin altında 1,5 metre su vardı. Evi 9 yerden delip suyu tahliye ettik. Ne bahçe kaldı ne başka bir şey. Geceleri aşırı su sesinden evde oturulmuyor. Özellikle yağışlardan sonra binanın altından su fışkırıyor.

35 yıllık evde akılalmaz olay! 8 aydır diken üstünde yaşıyorlar, evin altından su fışkırıyor

“ZEMİNİ DELİP SUYU TAHLİYE ETTİK”

Yaşar Yılmaz ise “Yağmur yağdığında evimizin içi doluyor. Korkup evden çıkıyoruz. Su iki üç gün sonra kesiliyor. İlk duyduğumuzda evin içinden su sesi geliyordu. Kalkıp baktık, kapıdan ve bacadan su çıkıyordu. Biz de zemini delip suyu tahliye ettik" diyerek her yağmurda evlerinin suyla dolmasından korktuklarını belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Artvin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArtvin

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