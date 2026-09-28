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Van'da silahlı öğrenci alarmı! Pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi

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Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen kız öğrenci büyük korkuya neden oldu. Öğretmenler ve veliler tarafından öğrenciye müdahale edilerek silah alınırken, olayı duyan veliler okula akın etti.

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Van'ın Tuşba ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken görüldü. Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, hemen polis ekiplerine de haber verildi.

Vanda silahlı öğrenci alarmı! Pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi
Başlık ResmiVanda silahlı öğrenci alarmı! Pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Vanda silahlı öğrenci alarmı! Pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi
Başlık ResmiVanda silahlı öğrenci alarmı! Pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi

VELİLER OKULA KOŞTU

Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

MANİSA'YI HATIRLATTI

22 Eylül'de Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki H.O., lisenin önünde rastgele ateş açıp 11 öğrenciyi yaralamıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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