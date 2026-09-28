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Dünya

Tayland'ı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var

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Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'ta 50 ilçe afet bölgesi ilan edilirken, binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli yağışlar yolları göle çevirirken, vatandaşların bot ve şişme havuzlarla ilerlemeye çalıştığı görüldü.

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Tayland'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre, ülke genelinde 25 ilde etkili olan şiddetli yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilenirken, son 10 günde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Taylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Başlık ResmiTaylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var

50 İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

DDPM tarafından yapılan açıklamada, 50 ilçesi afet bölgesi ilan edilen başkent Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise sel nedeniyle barınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi. Başkent Bangkok'ta yarın ve salı günü resmi tatil ilan edildi.

Taylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Başlık ResmiTaylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var

TAYLAND BAŞBAKANINDAN AFET BÖLGELERİNE ZİYARET

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, bugün Bangkok'ta selden yoğun etkilenen bazı afet bölgelerini ziyaret etti. Başbakan Anutin yaptığı basın açıklamasında, hükümetin tüm imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlara yardım etmeye çalıştığını, ancak önceliğin hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu ifade etti. Başbakanın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar hükümetin çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Taylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Başlık ResmiTaylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var

ORDU DA SAHADA

Ülke genelinde devam eden şiddetli muson yağışları ve yol açtığı hasar nedeniyle arama kurtarma ve yardım çalışmaları yürüten ordu kuvvetleri, Bangkok'taki çalışmalara da katıldı. Askeri personelin kamyonlar ve askeri botlarla vatandaşların ulaşımına, zor şartlardaki evlere yemek ve su dağıtımına yardımcı olduğu görüldü.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yağışların durması halinde su tahliye çalışmalarının hızlandırılacağını, ancak yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle kentteki bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesinin birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Taylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Başlık ResmiTaylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var

BANGKOK'TAKİ İKİ HAVALİMANINDA ULAŞIM AKSADI

Öte yandan, sel nedeniyle Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında da ulaşım ve operasyonlarda aksaklıklar yaşandı. Suvarnabhumi Havalimanı'nda bazı yer hizmetleri personelinin havalimanına ulaşamaması ve ekipman sorunları nedeniyle uçuşlarda gecikmeler ile bagaj tesliminde gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Taylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Başlık ResmiTaylandı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var

Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT), sel nedeniyle yolculara uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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