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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı: Bir bina tahliye edildi

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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı: Bir bina tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbulda yağmur sonrası yol çöktü! Araçlar çukura girdi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış zor anlar yaşattı. Fatih ilçesinde yağmur sonrası çöken yola bir kamyon ve bir otomobil düştü. Zincirlikuyu'da ise sağanak nedeniyle alt geçidi su basarken, Eyüpsultan'da yağmur sonrası yumuşayan toprak kaydı. Sokağın altında bulunan bir apartman tedbiren boşaltıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarıları sonrası kentteki bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle saat 22.00 sıralarında Fatih Zeyrek'te bir yolda çökme meydana geldi.

Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi.

İstanbulda sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı
Başlık Resmiİstanbulda sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı

Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçların ardından çukurun etrafı zabıta ekiplerince güvenlik önlemi amacıyla kapatıldı.

İstanbulda sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı
Başlık Resmiİstanbulda sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı

ALT GEÇİDİ SU BASTI

Megakentte yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.

Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı: Bir bina tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı: Bir bina tahliye edildi

TOPRAK KAYDI: 25 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Gece saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta etkili olan sağanak sonrasında yumuşayan toprak kaydı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kayması yaşanan yeri kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kayan toprağın altında bulunan bir apartmanda yaşayan 25 kişi ise tedbiren tahliye edildi. Yaşanan olayla ilgili çalışmaların sabah saatlerinde süreceği öğrenildi.

İstanbulda sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı
Başlık Resmiİstanbulda sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı

HAFTA BOYU YAĞIŞ VAR

İstanbul'da yurdun neredeyse tamamında olduğu gibi hafta boyunca yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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