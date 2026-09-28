Bugün toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve fon krizi kabinede

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Masada Terörsüz Türkiye ve fon krizi var.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesini kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen soruşturmanın seyri ile Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar oluşturacak.

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Sermaye piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan gelişmelerle ilgili yürütülen adli ve idari süreçte gelinen aşama toplantıda değerlendirilecek. Soruşturmanın bürokrasi ve siyasi ayağı ele alınacak. Mağdurların mağduriyetinin giderilmesi için izlenmesi gereken yol haritası belirlenecek.

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