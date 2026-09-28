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T-Otomobil

Fiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek! Stellantis’ten 60 araçlık fuar standı

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Fiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek! Stellantis’ten 60 araçlık fuar standı
Başlık ResmiFiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek! Stellantis’ten 60 araçlık fuar standı

Stellantis, ekim ayında düzenlenecek 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yapacak.

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Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, FIAT, Lancia, Leapmotor, Opel ve PEUGEOT markalarıyla fuarda yerini alacak ona şirket, 9 konsept otomobil ve 60’tan fazla araçtan oluşan geniş ürün gamını ziyaretçilerle buluşturacak. Uzun zamandır merakla beklenen FIAT’ın yeni Grizzly ve Grizzly Fastback modelleri 5 bin metrekarelik Stellantis alanında en dikkat çekecek modeller arasında yer alacak. Ailelerin günlük kullanım ihtiyaçlarına odaklanan iki SUV model; geniş iç hacim ve fonksiyonelliği farklı gövde seçenekleriyle bir araya getirecek.

Fiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek! Stellantis’ten 60 araçlık fuar standı
Başlık ResmiFiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek! Stellantis’ten 60 araçlık fuar standı

ELEKTRİKLİ GLC’YE ÖDÜL

Mercedes-Benz’in yeni elektrikli GLC modeli, German Car of the Year Awards kapsamında “2027 Yılının Alman Premium Otomobili” seçildi. Alman otomotiv gazetecileri, uzman içerik üreticileri ve uluslararası jüri üyelerinin değerlendirmesiyle verilen ödülde, modelin genel konsepti, sürüş dengesi ve konfor özellikleri öne çıktı. Mercedes-Benz’in dünya genelinde en çok tercih edilen model ailesi olan GLC’nin elektrikli versiyonu; geniş iç mekân, yüksek konfor ve dijital kullanıcı deneyimini ile ön plana çıkıyor.

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ÜRETİM 4 MİLYONA ULAŞTI

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği Toyota C-HR ve Corolla modellerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), 4 milyonuncu aracını üretti. Düzenlenen törene, TMMT yönetimi, çalışanları ile Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita ile Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Richard Kenworthy de katıldı.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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