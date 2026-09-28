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T-Otomobil

Çin 9 dakikanın altına düşürdü ! Elektriklide şarj süresi pompanın hızına yaklaştı

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Çin 9 dakikanın altına düşürdü ! Elektriklide şarj süresi pompanın hızına yaklaştı
Başlık ResmiÇin 9 dakikanın altına düşürdü ! Elektriklide şarj süresi pompanın hızına yaklaştı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Elektrikli otomobillerde menzil yarışının yerini şarj hızı almaya başladı. Çinli üreticiler 2,25 megavatlık sistemleri tanıtırken, yüzde 10’dan yüzde 95 şarjda yeni hedef 5 dakikaya indi. 2025 sonunda 4,7 milyonun üzerinde kamuya açık şarj noktasıyla Avrupa’nın yaklaşık 3,6 katına ulaşan Çin’de hızlı şarj noktalarının sayısı 2,2 milyonu buldu.

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Son dönemde tüm dünyada hızla artan yakıt fiyatları sebebiyle elektrikli otomobillere ilgi artmaya devam ediyor. Üreticiler tarafında ise rekabet, menzil yarışından ziyade şarj hızına dönmeye başlamış durumda. Özellikle Çinli otomotiv ve batarya üreticileri, benzinli otomobilin yakıt ikmali için verdiği molayı elektrikliye taşımak için megavat seviyesinde şarj teknolojileri geliştiriyor. Volvo’nun da sahibi olan Çinli otomotiv devi Geely, bu alanda öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Yeni nesil hızlı şarj sistemiyle çıtayı 2,25 megavata çıkaran üretici, tek bağlantı üzerinden 2.250 kW’a kadar güç sağlayan sistemi sayesinde Lynk & Co 10 ve Zeekr 001 gibi dikkat çeken modellerinde bataryaları yüzde 10’dan yüzde 70’e 4 dakika 30 saniyede, yüzde 97’ye ise sadece 8 dakika 40 saniyede ulaştırıyor.

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Artık küresel bir güç hâline gelen BYD ise ikinci nesil Blade Battery ile birlikte 1.500 kW’lık Flash Charging sistemini devreye aldı. Şirket, uyumlu batarya ve altyapıyla yüzde 10’dan yüzde 70’e 5 dakikada, yüzde 97’ye ise 9 dakikada ulaşılabiliyor. Öte yandan BYD’nin Flash şarj ağı Çin’de 10 bin istasyona ulaşırken, şirket 2028’e kadar bu sayıyı 90 bine çıkarmayı hedefliyor. BYD ayrıca 2027 sonuna kadar İngiltere’de 300 adet Flash Charger kurmayı planlıyor.

Global batarya devi CATL’nin Qilin 5C ünitesini kullanan modeller, 12 dakikalık şarjla 500 kilometrelik menzil kazanabiliyor. Rakibi bir diğer batarya üreticisi Sunwoda ise artık 15C sistemiyle yüzde 10’dan yüzde 97’ye 9 dakikalık şarj süresi sunuyor.

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AVRUPA SINIFTA KALDI

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre Çin, 2025 sonunda 4,7 milyonun üzerinde kamuya açık şarj noktasıyla dünya toplamının yüzde 65’inden fazlasını tek başına oluşturdu. Çin’deki hızlı ve ultra hızlı şarj noktalarının sayısı da bir yılda yüzde 40 artarak 2,2 milyona ulaştı. Avrupa’da ise kamuya açık şarj noktalarının toplamı yaklaşık 1,3 milyon seviyesinde kaldı. Böylece Çin’in şarj ağı Avrupa’nın yaklaşık 3,6 katına ulaşırken, 2025’te Çin’de kurulan 1,3 milyon yeni şarj noktası, Avrupa’daki yaklaşık 260 bin yeni kurulumun 5 katına çıktı.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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