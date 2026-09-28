Adana'da 33. buluşma: Altın Koza emek ödülleriyle kapılarını açtı

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sinema dünyasını Adana’da buluşturdu. Açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulurken, Menderes Samancılar’ın Gazze mesajı geceye damga vurdu.

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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, önceki gece törenle başladı. Gecede “Orhan Kemal Emek Ödülleri” Aydın Sayman, Macit Koper ve Suna Selen’e takdim edildi.

Törende konuşan Altın Koza Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise “Sevgi ve saygıyla demeden önce, hemen yanı başımızda bir Filistin, Gazze acısı var. Çocuklar ölüyor, insanlar yollara dökülmüş. Buna zulmedenleri, başta İsrail olmak üzere kınıyoruz ve lanetliyoruz” dedi.

Ödül töreninin ardından sahne alan Nükhet Duru ise unutulmaz şarkıları seslendirdi. Türkiye’den ve dünyadan filmlerin farklı kategorilerde yarışacağı festival, 4 Ekim’e kadar Adana’da devam edecek.

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