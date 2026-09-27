Bakan Gürlek'ten finans piyasaları mesajı: "Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, finans piyasalarında yaşanan son gelişmelerle ilgili sürecin hukuki yönden titizlikle ele alındığını belirterek, “Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız” dedi. Gürlek, “Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Sultanbeyli’deki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu. Vatandaşların canına, malına ve huzuruna göz diken herkesin karşısında hukuk devletini bulacağını ifade eden Gürlek, milli proje olarak nitelendirdiği “Terörsüz Türkiye” hedefinde kararlı olduklarını söyledi.

Finans piyasalarında son günlerde birtakım olumsuz gelişmeler yaşandığını belirten Gürlek, sürecin hukuki yönden son derece titiz şekilde ele alındığını ifade etti. Gürlek, vatandaşların mağduriyetine sebep olan kişilerin, olayın nereye uzandığına bakılmaksızın adalet önüne çıkarılması için kararlı olduklarını vurguladı.

"HİÇBİR ŞEY KARANLIKTA KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hükümetin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla gerekli tedbirlerin hızla alındığını belirten Gürlek, sürecin şeffaf şekilde aydınlatılması için çalışıldığını kaydetti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde, ekonomik sistemimizin en önemli unsurlarından olan finans piyasalarında birtakım olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf bir biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır."

Bakan Gürlek ayrıca, Türkiye’de hukuk önünde hesap vermiş kişilerin ve bir kısım muhalif zihniyetin yaşanan süreci siyasi fırsata çevirmeye çalıştığını savundu. Bu kişilerin çeşitli iddia ve söylemlerle hareket ettiğini belirten Gürlek, söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

"HUKUK OLARAK NÖBETTEYİZ"

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Gürlek, bu hedefin devlet ve millet projesi olduğunu söyledi. Süreçte şehitlerin hatırasına gölge düşürecek, gazilerin onurunu zedeleyecek veya ailelerini incitecek hiçbir söz ve adıma izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu belirten Gürlek, suç örgütleri, yasa dışı bahis ve kumar şebekeleri, kara para aklama ve uyuşturucu suç örgütleri ile ekonomiyi hedef alan yapılanmalara karşı mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini söyledi.

Gürlek, “Hukuk olarak nöbetteyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlekten finans piyasaları mesajı: Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Öte yandan Bakan Gürlek, 2015 yılında terhisine üç ay kala Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şehit düşen Faik Yüce’nin ailesini ziyaret etti.

Bakan Gürlek, şehidin babası Hamit Yüce ve annesi Menice Yüce ile bir süre sohbet etti. Bakan Gürlek ve beraberindeki protokol üyeleri şehidin ruhu için dua etti.

Şehit er Faik Yüce, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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