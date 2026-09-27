Fon soruşturması büyüyor: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Öte yandan mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında finans piyasalarındaki bazı işlemler mercek altına alındı.
Soruşturma sürerken şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da dosya kapsamında yer aldığı bildirildi.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Ayrıca Sandal’ın mal varlıkları dondurularak tedbir kapsamına alındı.
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