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Fon soruşturması büyüyor: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu

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Fon soruşturması büyüyor: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
Başlık ResmiFon soruşturması büyüyor: Mustafa Sandalın eşinin mal varlıklarını donduruldu

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Öte yandan mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında finans piyasalarındaki bazı işlemler mercek altına alındı.

Soruşturma sürerken şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da dosya kapsamında yer aldığı bildirildi.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Ayrıca Sandal’ın mal varlıkları dondurularak tedbir kapsamına alındı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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