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Dünya

Havada korku dolu anlar! Powerbank alev aldı, uçak acil iniş yaptı

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Havada korku dolu anlar! Powerbank alev aldı, uçak acil iniş yaptı
Başlık ResmiHavada korku dolu anlar! Powerbank alev aldı, uçak acil iniş yaptı

Almanya'dan Portekiz'e gitmek üzere havalanan Lufthansa uçağı, uçuş sırasında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının (powerbank) alev alması üzerine Fransa'nın Lyon kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki 198 yolcu ve 6 mürettebat Lyon'da otellere yerleştirildi.

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Lufthansa Hava Yolları'na ait LH1170 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, dün akşam Almanya'nın Frankfurt kentinden Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmek üzere havalandı.

Uçuş sırasında uçakta bulunan bir yolcunun taşınabilir şarj cihazı (powerbank) alev aldı. Kabin ekibi yangına müdahale ederek cihazı güvenlik çantasına koydu.

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Yaşanan olayın ardından pilotlar, güvenlik gerekçesiyle uçağın rotasını değiştirme kararı aldı. Uçak, Lizbon yerine Fransa’nın Lyon kentine yönlendirildi.

Uçak Lyon’a indikten sonra içerisinde bulunan 198 yolcu ve 6 mürettebat otellere yerleştirildi.

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Lityum-iyon batarya kullanan powerbankler, hasar veya teknik arıza durumunda aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor. Bu nedenle hava yolları son yıllarda uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırıyor.

Lufthansa’nın mevcut kurallarına göre yolcular uçuş sırasında powerbankleri başka cihazları şarj etmek için kullanamıyor. Taşınabilir şarj cihazlarının uçakların kayıtlı bagajında taşınmasına da izin verilmiyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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