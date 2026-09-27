Aziz Yıldırım açıkladı: Fenerbahçe'nin istediği yıldız "Türkiye'ye gelmem" dedi

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görmek istediği Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins için yaklaşık 1 ay uğraştıklarını açıkladı. Yıldırım, İngiliz forvetin "Türkiye'ye gelmem" dediğini ve transferin son gününde 60 milyon Euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi.

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Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, olağan genel kurul toplantısında sarı-lacivertli takımın transfer geçmişine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği golcü oyuncunun Aston Villa forması giyen Ollie Watkins olduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım açıkladı: Fenerbahçenin istediği yıldız Türkiyeye gelmem dedi

FENERBAHÇE'DEN WATKINS İÇİN YOĞUN GİRİŞİM

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın Watkins transferi konusunda ısrarcı olduğunu belirterek İngiliz forvet için yaklaşık bir ay boyunca girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Yıldırım, oyuncunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını ve Aston Villa'nın da satışa yanaşmadığını ifade etti.

Aziz Yıldırım açıkladı: Fenerbahçenin istediği yıldız Türkiyeye gelmem dedi

"TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ

Transfer sürecinin detaylarını paylaşan Aziz Yıldırım, Watkins için kulübün istediği bonservis bedelini ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Yıldırım, "Watkins için 1 ay uğraştık. 'Türkiye'ye gelmem' dedi. Kulübü de satmadı. Her türlü bonservisi verecektik. Transferin son günü 60 milyon Euro bonservis ve çok yüksek maaşa Suudi Arabistan'a gitti." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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