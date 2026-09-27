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Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Başlık ResmiBahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında basketbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin, 27 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı gün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor-Bursaspor Basketbol ve Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmaları da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun ilk hafta programına göre Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İstanbul'da oynanan dikkat çeken mücadelelerden biri olacak.

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Başlık ResmiBahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe basketbol maçını canlı takip etmek isteyenler karşılaşmayı beIN SPORTS 5 üzerinden izleyebilecek. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 61. sezonunda 16 takım mücadele ederken Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe de yeni sezona İstanbul'daki bu karşılaşmayla devam edecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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