Bursa’da korkunç kaza kamerada! Oyun oynayan çocuğa motosiklet çarptı
Bursa’da sokakta oyun oynayan çocuğa motosiklet çarptı. Korkunç kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yol kenarında başka bir çocukla oyun oynayan çocuk, bir anda yola çıktı. Çocuğun geri geri geldiği o anlarda, seyir halinde olan bir motosiklet çocuğa çarptı.
MOTOSİKLET ÇARPTI, YERE DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması ve motosikletin çocuğa çarpması yer aldı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.