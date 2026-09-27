Bursa’da sokakta oyun oynayan çocuğa motosiklet çarptı. Korkunç kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Özetle Kaydet a- | +A

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yol kenarında başka bir çocukla oyun oynayan çocuk, bir anda yola çıktı. Çocuğun geri geri geldiği o anlarda, seyir halinde olan bir motosiklet çocuğa çarptı.

Bursa’da korkunç kaza kamerada! Oyun oynayan çocuğa motosiklet çarptı

MOTOSİKLET ÇARPTI, YERE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da korkunç kaza kamerada! Oyun oynayan çocuğa motosiklet çarptı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması ve motosikletin çocuğa çarpması yer aldı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da korkunç kaza kamerada! Oyun oynayan çocuğa motosiklet çarptı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala