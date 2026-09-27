Galatasaray’da ayrılık: O oyuncu için karar verildi

Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ismail Jakobs’un geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, 27 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme yapmayı düşünmediği ve gelecek sezon kadro planlamasında yer vermeyeceği öne sürüldü.

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Trendyol Süper Lig’de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, sezonun ilk haftasında topladığı 13 puanla zirve yarışını sürdürürken, kadro yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda, Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Galatasaray’da ayrılık: Ismail Jakobs için karar verildi

JAKOBS İÇİN YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNÜLMÜYOR

Takvim’in haberine göre Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamayı düşünmüyor. Jakobs’un gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayacağı ve sezon sonunda oyuncuyla vedalaşılacağı belirtildi.

Galatasaray’da ayrılık: Ismail Jakobs için karar verildi

GALATASARAY 9 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, Ismail Jakobs’u Monaco’dan 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 69 resmi karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı.

1,84 metre boyundaki Jakobs’un güncel piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu aktarıldı. Köln altyapısından yetişen deneyimli sol bek, kariyerinde Monaco’nun yanı sıra Köln forması da giydi. Senegal Milli Takımı'nda da görev yapan Jakobs, ülkesinin formasını 33 kez terletti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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