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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! '1 milyon TL' detayı ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! '1 milyon TL' detayı ortaya çıktı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! 1 milyon TL detayı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasfiye edilen 131 fonda mağduriyet yaşayan 455 bin yatırımcının sorununun hızla çözülmesi için talimat verdi. Üzerinde çalışılan öncelikli ödeme planına göre, para piyasası fonu yatırımcıları ile 1 milyon TL'ye kadar yatırımı olan vatandaşlara geri ödemelerde öncelik tanınacak. Takasbank teminatları üzerinden hesaplamalar sürerken, krizin çözümüne dair net yol haritasının Salı günü açıklanması bekleniyor.

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Türkiye'nin son dönemdeki en önemli finansal gündem maddelerinden biri olan ve 455 bini aşkın kişiyi doğrudan etkileyen fon soruşturmasında çözüm arayışları hız kazandı. Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanmaların ardından 131 fonun tasfiyesine karar verilmesiyle başlayan süreçte, yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumların yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇÖZÜM TALİMATI

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün kaleme aldığı yazıya göre, ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilgili tüm kurumlara vatandaşların yaşadığı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi yönünde net bir talimat verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! 1 milyon TL detayı ortaya çıktı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! 1 milyon TL detayı ortaya çıktı

ÖNCELİKLİ ÖDEME PLANI: 1 MİLYON TL SINIRI

Gerçekleştirilen zirvede krizin çözümüne dair masaya yatırılan en önemli formül de netleşmeye başladı. Toplantıda öne çıkan ağırlıklı görüşe göre, öncelikli olarak risksiz kabul edilen para piyasası fonu yatırımcılarının ve fonlardaki yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olan vatandaşların paralarının kısa süre içerisinde iade edilmesi planlanıyor.

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Öte yandan tasfiye kararının ardından SPK'nın duyurduğu takvim ve kurallar, 455 bin 758 yatırımcı arasındaki kafa karışıklığını daha da artırdı. İlk etapta 3 ay olarak açıklanan tasfiye ve geri ödeme sürecinin sadece bir gün sonra 6 aya çıkarılması, içeride birikimi kalan vatandaşların belirsizlik ve endişe yaşamasına yol açtı. Mevcut durumda geri ödemelerin nasıl finanse edileceğine dair teknik altyapı çalışmaları ise hızla sürüyor.

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ÖDEMELER İÇİN TAKASBANK TEMİNATLARI DEVREDE

Fon şirketlerinin Takasbank'ta tutmak zorunda olduğu devlet tahvili, hazine bonosu ve repo gibi teminatların hesaplamalarına başlandı. Tera Portföy'ün tasfiyesini İş Bankası, diğer fonlarınkini ise Ziraat Bankası yürütürken, yatırımcı payları ile MKK kayıtları titizlikle karşılaştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! 1 milyon TL detayı ortaya çıktı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! 1 milyon TL detayı ortaya çıktı

GÖZLER SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK YENİ YOL HARİTASINDA

Tüm bu gelişmelerin ışığında, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çok daha net bir yol haritasının Salı günü gerçekleştirilecek yeni toplantıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yatırımcılar, idari gecikmelerin bedelini ödemek istemezken, yetkililerin sorunu adil ve en kısa sürede çözecek adımları atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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