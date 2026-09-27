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KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS Ön Lisans sınav tarihi ve KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sonuç sorgulama ekranı, sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından sınav merkezi, bina ve salon atamalarının tamamlanmasının ardından giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav tarihi, sınav saati ve sınav günü uygulanacak kuralları araştırıyor.

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2026-KPSS Ön Lisans için geri sayım sürerken adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belli oldu. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde sınava giriş belgesi erişime açıldı. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri yer alırken sınav günü uygulanacak giriş saati kuralı da önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü bina ve salon bilgilerini önceden kontrol ederek sınav merkezine zamanında ulaşması gerekiyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül 2026 saat 10.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Sınava giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgilerinin yer alması nedeniyle belgenin sınavdan önce dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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