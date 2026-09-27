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HMGS kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? 2026-HMGS/2 sınav süresi

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HMGS kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? 2026-HMGS/2 sınav süresi
Başlık ResmiHMGS kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? 2026-HMGS/2 sınav süresi

HMGS sınav süresi ve bitiş saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 2026-HMGS/2 için başlama saati ve sınav süresi merak ediliyor.

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2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu için adayların sınav yerleri daha önce erişime açıldı. ÖSYM'nin sınav kılavuzunda HMGS/2'nin 27 Eylül'de uygulanacağı, sınav günü adayların saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı belirtildi.

HMGS KAÇTA BİTİYOR?

2026-HMGS/2 27 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin belirlediği 155 dakikalık cevaplama süresi dikkate alındığında sınavın normal şartlarda saat 12.50'de sona ermesi bekleniyor.

HMGS kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? 2026-HMGS/2 sınav süresi
Başlık ResmiHMGS kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? 2026-HMGS/2 sınav süresi

HMGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026-HMGS/2 için adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Kılavuzda HMGS ve İYÖS için aynı başlangıç saati ve cevaplama süresi belirtilirken, sınavların saat 10.15'te başlayacağı açıkça yer alıyor.

HMGS'de anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, hukuk yargılama usulü ve diğer hukuk alanlarından sorular yöneltilecek. ÖSYM kılavuzuna göre değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puan olarak kullanılacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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