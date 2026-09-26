Ukrayna ile Türkiye arasında 4 gollü düello: Galibiyet kaçtı, play-off geldi

Ümit Millî Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu yedinci maçında karşılaştığı Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Milliler, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrılırken play-off aşamasına katılmayı garantiledi.

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2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu yedinci maçında Ukrayna U21 ile Türkiye U21 karşı karşıya geldi.

MİLLİLER SKORU KORUYAMADI

Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Türkiye, Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Ümit Millî Takımı'nın gollerini 12. dakikada Emirhan İlkhan ve 33. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 46. dakikada Danylo Krevsun ve 82. dakikada Ramik Hadzhyiev'den geldi.

TÜRKİYE PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 maçta topladığı 12 puanla 2. sırada bulunan Ümit Millîler, play-off aşamasına katılmayı garantiledi.

GRUP BİRİNCİLER DİREKT FİNALLERE KATILACAK

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak. Play-off eşleşmeleri 9 Ekim'de yapılacak kura çekimi neticesinde belirlenecek.

Ümit Millî Takımımızın Ukrayna ve Macaristan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa A.Ş.), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal SFC), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Özcan (Beşiktaş A.Ş.), Deniz Emre Ofli (Karlsruher SC)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City FC), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İsak Vural (Pisa SC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: İlhan Fakılı (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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