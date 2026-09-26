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Dünya

2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde

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2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde
Başlık Resmi2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde

Irak, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon karargahının 30 Eylül’de resmen kapanacağını açıkladı. Bağdat yönetimi, "Topraklarımızda yabancı askeri üs bulunmuyor, kontrol tamamen bizde" mesajı verdi.

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Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki karargahının 30 Eylül’de kapanacağını yeniden açıkladı. Bağdat yönetimi, ülkedeki güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ve Irak ordusunun ülke topraklarının tamamında hakimiyet sağladığını bildirdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi Direktörü Abdül Emir eş-Şemmeri, devlet haber ajansı INA’nın aktardığı açıklamasında, koalisyonun Irak’taki askeri varlığına ilişkin son durumu değerlendirdi.

2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde
Başlık Resmi2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde
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Şemmeri, “30 Eylül’de uluslararası koalisyonun karargahı kapanacak. Topraklarımızda yabancı askeri üs bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

"IRAK TOPRAKLARININ TAMAMINI KONTROL EDİYORUZ"

Irak’ın güvenlik açısından herhangi bir tehdit altında olmadığını savunan Şemmeri, ülkenin tamamının Irak güçlerinin kontrolünde olduğunu belirterek, “Güvenlik durumumuz iyi. Irak topraklarının tamamını kontrol ediyoruz ve ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor” dedi.

2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde
Başlık Resmi2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde

2014 YILINDA KURULMUŞTU

DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de geniş bir alanı kontrol ettiği dönemde, örgütle mücadele amacıyla 2014 yılında ABD öncülüğünde uluslararası koalisyon oluşturulmuştu. Koalisyonda Fransa ve İspanya gibi ülkeler de yer alıyor.

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Washington ve Bağdat, Eylül 2024’te koalisyonun Irak’taki askeri misyonunun sona erdirilmesine yönelik iki aşamalı bir plan üzerinde anlaşmıştı.

Planın ilk aşamasının Eylül 2025’te tamamlanması öngörülürken süreç Ocak 2026’ya kadar uzatıldı. Bu kapsamda ABD güçleri, Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü’nden çekildi. Üssün kontrolü daha sonra Irak ordusuna geçti.

2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde
Başlık Resmi2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde

Planın ikinci aşaması ise bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bu süreçte koalisyonun Suriye’deki operasyonları, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan bir hava üssü üzerinden sürdürüldü.

2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde
Başlık Resmi2014’te kurulmuştu, resmen kapanıyor! Irak: Topraklarımızdaki kontrol tamamen bizde

30 EYLÜL SONRASI İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi’nin 26 Ağustos’ta, koalisyon ülkeleriyle 30 Eylül sonrasındaki ilişkilerin çerçevesini belirlemek üzere bir komite kurulması talimatı verdiği açıklanmıştı.

Bağdat’ın yeni dönemde koalisyon ülkeleriyle askeri varlığın ötesinde iş birliğini sürdürmesi bekleniyor. Bu kapsamda özellikle istihbarat paylaşımı, bilgi alışverişi ve silah programları konusunda koordinasyonun devam edeceği belirtiliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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