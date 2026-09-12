Irak mesajı dikkat çekti! Türkiye'den Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak üzerinden Suudi Arabistan'a yapılan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Irak hükümetinin sorumluları bulmak için başlattığı soruşturmadan memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilerek Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen destek yinelenirken, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı belirtildi.

Irak Hükümeti'nin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısı yinelendi.

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DOĞU-BATI PETROL BORU HATTI VURULDU

Suudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.

Riyad yönetimi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talebi üzerine "bu aşamada karşılık vermemeyi" tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.

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