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Dünya

Suudi Arabistan karşılık vermedi, Irak Başbakanı Zeydi sözünü tuttu: Saldırının adresindeki komutan görevden alındı

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Suudi Arabistan karşılık vermedi, Irak Başbakanı Zeydi sözünü tuttu: Saldırının adresindeki komutan görevden alındı

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetinden gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi harekete geçti. Başbakan Zeydi, Meysan Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'yi görevden alarak olayla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

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Suudi Arabistan, Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) Doğu-Batı petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de ülkesinden Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıları önleyecek tedbirleri alması için Irak hükümetine fırsat tanınmasını istemişti. Suudi Arabistan yönetimi de bu talep üzerine karşılık vermemeyi ve Irak hükümetinin çabalarını desteklemeyi tercih ettiği kaydeden bir açıklama yapmıştı.

Suudi Arabistan karşılık vermedi, Irak Başbakanı Zeydi sözünü tuttu: Saldırının adresindeki komutan görevden alındı
Başlık ResmiSuudi Arabistan karşılık vermedi, Irak Başbakanı Zeydi sözünü tuttu: Saldırının adresindeki komutan görevden alındı
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BAŞBAKAN ZEYDİ HAREKETE GEÇTİ

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'nin görevden alınmasına karar verdi.

Suudi Arabistan karşılık vermedi, Irak Başbakanı Zeydi sözünü tuttu: Saldırının adresindeki komutan görevden alındı
Başlık ResmiSuudi Arabistan karşılık vermedi, Irak Başbakanı Zeydi sözünü tuttu: Saldırının adresindeki komutan görevden alındı

Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan'da bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Başbakan Zeydi'nin vilayetteki Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldığını bildirdi.

Sözcü Numan, Zeydi'nin konuyla ilgili soruşturma talimatı da verdiğini ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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