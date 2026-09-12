"Yarın bana kim bakacak?" sorusuna devlet güvencesi! Bakım sigortası için düğmeye basıldı

TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfusun 2019'da 7 milyon 550 bin 727 iken, 2024'te 9 milyon 112 bin 298'e yükseldiğine dikkat çeken Karakaş, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının da yüzde 9,1'den yüzde 10,6'ya çıktığını belirtti.

YAŞLI NÜFUS 10 MİLYON SINIRINA DAYANDI

Karakaş, son beş yılda yaşlı nüfusun yüzde 20,7 oranında arttığını belirterek Türkiye'nin artık genç nüfus yapısından hızla uzaklaştığını ifade etti.

Nüfus artış hızındaki düşüşe de dikkat çeken Karakaş, 2022'de binde 7,1 olan nüfus artış hızının 2023'te binde 1,1'e gerilediğini aktardı. Bu eğilimin devam etmesi halinde nüfus artış hızının önümüzdeki dönemde negatife dönme riskinin bulunduğunu kaydetti.

Karakaş'a göre yaşlanan nüfus ve azalan nüfus artışı, beraberinde ciddi bir bakım ihtiyacı doğuracak. Bakıma muhtaç kişi sayısındaki artışın sosyal güvenlik ve sağlık sistemi üzerindeki yükü de artıracağına dikkat çekti.