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Ganalı öğrenci ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında güldüren diyalog: Ben de Potomyalıyım

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Rize’de tıp eğitimi alarak doktor olan Ganalı Abdulai Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile buluşmasını anlattı. Erdoğan’la “Potomyalıyım” diyerek başlayan samimi sohbetini paylaşan Yahaya, tokalaştığı eli için “Bugün bu eli hiç yıkamayacağım” dedi.

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Batı Afrika ülkesi Gana’dan gelerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim gören ve geçtiğimiz yıl mezun olan 28 yaşındaki Abdulai Yahaya, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Buluşmanın heyecanını paylaşan Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen samimi diyaloğu anlattı, tokalaştığı elini göstererek ‘Bugün bu eli hiç yıkamayacağım’ diyen Yahaya, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"EMİNE ERDOĞAN İLE TANIŞMAK BÜYÜK ONUR"

İlk olarak Emine Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Yahaya, kendisinin daha önce katıldığı bir televizyon programı vesilesiyle davet edildiğini belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ile kısa bir konuşmamız oldu. Kendisiyle çok güzel bir muhabbetimiz oldu, Allah başımızdan eksik etmesin. Afrika’da kendisini çok seviyorlar, kadınlarımız ondan ilham alıyor. Kendisiyle tanışmak benim için büyük bir onur ve gurur vericiydi, çok mutluyum" dedi.

ERDOĞAN İLE "POTOMYA" DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşma anını da anlatan Ganalı tıp öğrencisi, Erdoğan’ın kendisiyle ilk başta İngilizce konuşmaya başladığını söyledi. Yahaya, o anları "Cumhurbaşkanımız benimle İngilizce konuşmaya başladı. Ben ‘Potomyalıyım’ deyince tebessüm etti. Kendi memleketi Güneysu’dan (Potomya) olduğumu söyleyince aramızda çok samimi ve tatlı bir sohbet geçti. Bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

Ganalı öğrenci ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında güldüren diyalog: Ben de Potomyalıyım
Başlık ResmiGanalı öğrenci ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında güldüren diyalog: Ben de Potomyalıyım

"ERDOĞAN’IN İSMİNİ GÖRÜNCE DOĞRUDAN RİZE’Yİ SEÇTİM"

Gana'daki okulunu dereceyle tamamladığını ve Türkiye tercihlerinde İstanbul’daki üniversiteleri yazabilecek puana sahip olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni tercih ettiğini ilk kez anlatan Yahaya, "Ben tercih yaparken Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini görünce doğrudan burayı seçtim. Yaklaşık 7-8 yıldır Rize’deyim. Reis’i Allah için seviyoruz" şeklinde konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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