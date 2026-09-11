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Spor

Sarıyer ile Bandırmaspor puanları paylaştı

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Sarıyer ile Bandırmaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında SMS Grup Sarıyer ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig’de 7. haftanın açılış maçında Sarıyer, evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Eze, kaleci Akın’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yusuf Adnan Kendirciler önce serbest vuruş verdi ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilince penaltı kararı verildi.
27. dakikada penaltıda topun başına geçen Eze’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
29. dakikada sol taraftan Furkan’ın ortasına kale önünde iyi yükselen Efecan’ın kafa vuruşunda kaleci Akın meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına orta yapılarak kullanılan serbest vuruşta topun Caner Osmanpaşa’nın eline çarpması sonucunda hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltıda topun başına geçen Lima’nın sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu
Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Batuhan Kör dk. 89), Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 72), Poko (Tunahan Ergül dk. 72), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Yağız Fikri Şen dk. 63), Eze
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Attamah, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas, Thiam
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Enes Aydın dk. 90+5), Kerem Dönertaş, Mulumba (Emirhan Ayhan dk. 67), Muhammed Gümüşkaya (Seck dk. 67), Badji (Enes Çinemre dk. 76)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Harun Genç, Tunahan Ergül, Yalın Dilek, Yasin Midiliç, Hakan Bilgiç
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Goller: Eze (dk. 27 pen.) (Sarıyer), Lima (dk. 71 pen.) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Furkan Gedik, Efecan Karaca, Eze, Batuhan Kör, Eşref Korkmazoğlu (Sarıyer), Lico, Enes Çinemre (Bandırmaspor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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