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Spor

Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor

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Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Vincenzo Italiano yönetiminde ligin ilk haftasında Eyüpspor'u yenen, ikinci maçta Alanyaspor'a kaybeden, üçüncü haftada Çorum'u farklı mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kayıpsız geçerek puanını 9 yaptı. Erzurumspor FK ise 4 maçta 4 puan topladı. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Vincenzo Italiano liderliğindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

İLK DEVRE OYNANIYOR

BEŞİKTAŞ 2-0 ERZURUMSPOR

Goller: 21' Emirhan Topçu, 27' Leandro Trossard

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeongyu Oh.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Amar, Mustafa, Mujakic, Orhan, Baiye, Owusu, Giorbelidze, Cardoso, Rodriguez, Eren.

BEŞİKTAŞ 9 PUANDA

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta 4 puan topladı.

5. RANDEVU

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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