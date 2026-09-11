Sarıyer-Bandırmaspor maçı şifresiz yayın bilgileri Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış mücadelesi öncesinde belli oldu. İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler "Sarıyer-Bandırmaspor maçı hangi kanalda şifresiz nereden izlenir" araştırıyor. Mücadele için televizyon ve dijital yayın alternatifleri bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşmasıyla açılıyor. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer-Bandırmaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haftalık programında da karşılaşmanın yayın kanalı beIN SPORTS 2 olarak açıklandı. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyle Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı başlayacak.

Sarıyer-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Sarıyer-Bandırmaspor maçı TRT Spor'dan şifresiz ve canlı izlenebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı saat 20.00'den itibaren TRT Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşma aynı zamanda tabii üzerinden de takip edilebilecek. Ayrıca beIN SPORTS aboneleri mücadeleyi beIN SPORTS 2 üzerinden izleyebilecek. Sarıyer'in ev sahipliğindeki 7. hafta mücadelesi İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.

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