Beşiktaş-Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşması öncesinde belli oldu. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle dönen siyah-beyazlılar bu kez taraftarı önünde Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Mücadeleyi stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler Beşiktaş maçının yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'de haftanın perdesi İstanbul'da açılıyor. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş ile 4 puanı bulunan Erzurumspor FK, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. İşte, Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, karşılaşmaya ligde üst üste aldığı iki galibiyetin ardından çıkacak. Siyah-beyazlı ekip önce sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti, ardından Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek puanını 9'a yükseltti. Erzurumspor FK ise ilk 4 haftada 4 puan topladı.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması televizyonda beIN SPORTS 1 üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş ile Erzurumspor FK, bu mücadeleyle Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 4 lig maçında siyah-beyazlılar 3 galibiyet elde ederken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Erzurumspor maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayını beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadelede düdüğü Gürcan Hasova çalacak.

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano yönetiminde ligde çıktığı ilk 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandı. Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Corendon Alanyaspor deplasmanından ise 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 9 puanla haftaya giren Beşiktaş, Erzurumspor FK karşısında ligde üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ VE ERZURUMSPOR 5. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.

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