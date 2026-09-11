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Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

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Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

Beşiktaş-Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşması öncesinde belli oldu. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle dönen siyah-beyazlılar bu kez taraftarı önünde Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Mücadeleyi stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler Beşiktaş maçının yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın perdesi İstanbul'da açılıyor. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş ile 4 puanı bulunan Erzurumspor FK, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. İşte, Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, karşılaşmaya ligde üst üste aldığı iki galibiyetin ardından çıkacak. Siyah-beyazlı ekip önce sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti, ardından Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek puanını 9'a yükseltti. Erzurumspor FK ise ilk 4 haftada 4 puan topladı.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiBeşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması televizyonda beIN SPORTS 1 üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş ile Erzurumspor FK, bu mücadeleyle Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 4 lig maçında siyah-beyazlılar 3 galibiyet elde ederken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiBeşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Erzurumspor maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayını beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadelede düdüğü Gürcan Hasova çalacak.

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano yönetiminde ligde çıktığı ilk 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandı. Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Corendon Alanyaspor deplasmanından ise 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 9 puanla haftaya giren Beşiktaş, Erzurumspor FK karşısında ligde üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiBeşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ VE ERZURUMSPOR 5. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.

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Editör : İREM ÖZCAN
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