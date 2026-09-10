Arda Güler ile anlaşma sağlandı: İmza an meselesi

Real Madrid, performansıyla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki yıldızın kulübe bağlılığına uygun bir maaş artışı yapılmasına ve mukavelesinin 2031'e kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Eflatun beyazlılar, takıma katıldığı günden bu yana büyük gelişim kaydeden Arda Güler hakkında kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

AS'ın haberine göre; İspanyol devi, milli futbolcumuz ile 2031 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalanması ve performansı ile kulübe bağlılığına uygun bir maaş artışı yapılmasını hedefliyor. Haberde, Arda Güler'in geçtiğimiz sezondan itibaren takımın önemli oyuncularından biri haline geldiği ve yeni sözleşmeyle milli futbolcunun ödüllendirileceği aktarıldı.

Arda Güler

REAL MADRID KARNESİ

2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan ve yaklaşık 200 dakika sahada kalan Arda Güler, 1 asistlik performans sergiledi. Geride kalan sezonda eflatun beyazlılarda en iyi dönemini yaşayan 21 yaşındaki yıldız, 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı verdi. Başkent ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 116 maçta görev yapan milli oyuncu, 19 gol ve 26 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 90 milyon avro olarak gösterilen Arda Güler'in, Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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