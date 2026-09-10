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Spor

Kevin de Bruyne'den o soruya tepki: Benden ne beklediğinizi bilmiyorum

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Kevin de Bruyne'den o soruya tepki: Benden ne beklediğinizi bilmiyorum

Serie A temsilcisi Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, iç sahada 1-0 kaybettikleri Arsenal maçının ardından fiziksel durumuyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

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Napoli'nin, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Arsenal'e 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı sonrası Kevin De Bruyne, fiziksel durumuyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

35 yaşındaki Belçikalı yıldız, "sahada en iyi halini göstermesi için daha ne kadar zamana ihtiyacı olduğu" yönündeki sorudan rahatsız oldu.

Kevin de Bruyne, Temmuz 2025'te Napoli'ye transfer oldu.
Başlık ResmiKevin de Bruyne, Temmuz 2025'te Napoli'ye transfer oldu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIM"

Arsenal'e karşı 90 dakika sahada kalan yıldız orta saha, "Gerçek De Bruyne bu. Benden ne beklediğinizi bilmiyorum. Bence iyi bir maç oynadım. Kendimi iyi hissediyorum. İtalya'da fiziksel durum hakkında çok fazla konuşulduğunu biliyorum ancak buraya geldiğim ilk andan itibaren iyiyim. Durum bu" cevabını verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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