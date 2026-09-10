İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir beklenen hareketlilik başladı. 2026 yılında ilk kez ilan fiyatları aylık bazda geriledi. Temmuz ayında 917 bin 614 TL olan ortalama ilan fiyatı, ağustosta 913 bin 817 TL’ye düştü. Sıfır otomobil kampanyaları ve tüketicilerin yatırımlarını nakde çevirmesiyle hareketlenen piyasada, enflasyondan arındırılmış fiyatlardaki düşüş ise yüzde 2,21 oldu.

Uzun zamandır sıfır otomobil kampanyaları ile altın ve gümüşteki hareketlilik nedeniyle durgun olan ikinci el otomobil piyasası Ağustos ayında bir miktar hareketlendi.

Otomobil markalarının sıfır araç satışlarını desteklemek amacıyla sürdürdüğü kampanyalar, ikinci el fiyatlarında da gerilemeye yol açtı. Bu fiyat avantajını değerlendirmek isteyenler ile altın fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından yatırımlarını nakde çeviren tüketicilerin talebi, ikinci el piyasasını hareketlendirdi.

arabam.com verilerine göre, ilan fiyatları yılın başından bu yana ilk kez Ağustos ayında yüzde 0,42 gerilerken, enflasyondan arındırılmış fiyatlarda reel düşüş yüzde 2,21 oldu.

İkinci el otomobilde ibre tersine döndü: Fiyatlar ilk kez düştü

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKA VE MODELLER

Ağustos ayı ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise Ağustos ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

İkinci el otomobilde ibre tersine döndü: Fiyatlar ilk kez düştü

1.000.000 TL ALTI ARAÇ İLANLARI AĞIRLIĞINI KORUYOR

Paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 30 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 27, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler yüzde 20, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler yüzde 10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 14'ünü oluşturdu.

İkinci el otomobilde ibre tersine döndü: Fiyatlar ilk kez düştü

İLANLARIN YÜZDE 15’İ 20 YAŞ VE ÜZERİ

Ağustos ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 0,7 puan artarak yüzde 26,8’e yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,3 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 10,9, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.

İkinci el otomobilde ibre tersine döndü: Fiyatlar ilk kez düştü

DİZEL ARAÇLAR BURADA DA DÜŞÜYOR

İlana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, Ağustos ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya göre 6,3 puan artarak yüzde 45,3 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı ise 4,7 puan azalarak yüzde 36,5’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1, hibrit araçların ilan oranı ise yüzde 2,3 olarak kaydedildi. LPG'li araçların ilan oranı da bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 14,8'e geriledi.

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