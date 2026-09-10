Apple'ın yeni telefonu 'Duo' dev firmaların alay konusu oldu: Bizi taklit ettiler

Apple’ın yeni katlanabilir iPhone’u henüz satışa çıkmadan teknoloji dünyasında marka savaşını başlattı. Samsung’un Apple’a yönelik mizahi paylaşımlarına yabancı dil öğrenme platformu olan Duolingo da dahil olurken, sosyal medyada peş peşe dikkat çeken göndermeler yapıldı.

Apple’ın yeni iPhone’u henüz tüketicilerle buluşmadan sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında bir marka savaşı yaşanıyor. Apple, son yaptığı lansmanda yeni katlanabilir telefonunu ve cihazlarını tanıtırken, diğer bir teknoloji devi Samsung bu durumu fırsat bilerek Apple’a mizahi bir dille sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu. Sosyal medyanın yeni kaosu olan teknoloji savaşına, dijital yabancı dil öğrenme platformu Duolingo da dahil oldu. İşte detaylar...

Küresel telefon pazarının öncülerinden biri olan Apple’ın dünkü lansmanı sosyal medyada büyük bir marka savaşına neden oldu. Apple’ın katlanabilir telefon pazarına giriş yapmasıyla birlikte Samsung, X hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni iPhone’a gönderme yaptı. Duolingo ise cihazın “Duo” adını fırsata çevirerek marka savaşına dahil oldu.

İLK OKU SAMSUNG ATTI

Lansmandan önce Apple hakkında sosyal medya hesabından gönderme yapan Samsung’un paylaşımında, “Bizi bekletiyor musunuz? Tamam. Biz burada üç kez katlayarak takılacağız” ifadeleri yer aldı. Samsung, Apple’dan önce katlanabilir telefon dünyasına Galaxy Z TriFold modeliyle giriş yaptığı için şirkete bu yönden göndermelerde bulundu.

Appleın yeni telefonu Duo dev firmaların alay konusu oldu: Bizi taklit ettiler

Samsung bununla da yetinmedi ve paylaşımlarına devam etti. iPhone Duo’nun duyurusunu küçümseyen bir ton kullanarak, “Artanlarımızı yeniden ısıtmayı bitirdiğinizde bize haber verin” şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında lansmanın heyecan düzeyini hedeflerken, Samsung #ItsTimeToSwitch etiketine de yer verdi.

SAMSUNG’U GÖREN DUOLINGO FIRSAT BİLDİ

Samsung dışında, ücretsiz yabancı dil öğretme platformu Duolingo da bu durumu fırsat bilerek Apple’a mizahi göndermelerde bulundu. Apple’ın yeni çıkan Duo adlı katlanabilir telefonunun adına da gönderme yapan Duolingo, sosyal medya hesabından, “Bir telefona benim adımı verdiler ve onu eğilip bükülebilir yaptılar” ifadelerini kullandı. Böylece Duolingo, kendi marka karakteri Duo ile Apple’ın yeni iPhone’unun ismi arasındaki benzerliği mizahi bir dille gündeme taşıdı.

Appleın yeni telefonu Duo dev firmaların alay konusu oldu: Bizi taklit ettiler

Bu durumu fırsat bilen Samsung ise Duolingo ile gönderme ortaklığına gitti. Samsung, Duolingo’yu da kendi tarafına çekerek, “Senin adına da özür dilerim @Duolingo. Bizi de kopyaladılar. #Dayanışma” mesajıyla yanıt verdi. Paylaşımlar ardı ardına devam ederken Duolingo, Apple’ın yeni çıkardığı telefona da mizahi bir yaklaşımda bulundu. Duolingo, X hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan fiyat karşılaştırmasına da gitti. “iPhone Duo: 1.999 dolar. iPhone’unda Duo: ücretsiz” ifadelerini kullanan marka, kendi uygulamasının ücretsiz kullanımına dikkat çekti.

SAMSUNG TÜRKİYE’DEN DE APPLE’A MİZAHİ GÖNDERME

Türkiye’nin sosyal medyada kullandığı en çok kelime ve ifadelerden biri olan “geç kalmışlık” ifadesini Samsung Türkiye kendi lehine çevirerek Apple’a mizahi bir göndermede bulundu. Samsung Türkiye, marka paylaşımında “geç kalmışlık” temasını öne çıkararak Apple’ın katlanabilir telefon pazarına girişindeki gecikmeye dikkat çekti.

Appleın yeni telefonu Duo dev firmaların alay konusu oldu: Bizi taklit ettiler

Apple’ın yeni iPhone’u henüz tüketicilerle buluşmadan sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medyada art arda gelen bu paylaşımlar hem globalde hem de Türkiye’de kullanıcıların dikkatini çekti. İlerleyen zamanlarda Apple’a göndermelerin nasıl olacağı ise ilgi çekmeye devam ediyor. Küresel pazardaki oyuncuların öne çıkma savaşında sosyal medya ön planda konumlanırken, ilerleyen dönemlerde marka savaşlarının hangi boyutlara çıkacağı kullanıcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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