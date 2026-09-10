Pes dedirten 'güvenlik' önlemi! Beline bağladığı iple metrelerce yüksekten sarktı

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Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak oluk temizliği yapan bir vatandaşın, metrelerce yüksekte aldığı ilkel güvenlik önlemi görenlere pes dedirtti. Düşme tehlikesini hiçe sayarak beline bağladığı halatın bir ucunu bacaya sabitleyen ve diğer ucunu yanındaki arkadaşına tutturarak çatıdan aşağı sarkan şahsın yürekleri ağza getiren o tehlikeli anları, çevredeki vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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