Kuzey Kutbu'nun binlerce metre altında kritik bir Rus operasyonu engellendi. Rus unsurları, Svalbard yakınlarında internet bağlantısı ve uydu verileri için hayati önemdeki denizaltı fiber optik kablolarını iz bırakmadan devre dışı bırakmaya yönelik gizli bir teknolojiyi denedi. İngiltere, Norveç ve ABD'nin ortak operasyonuyla Rus gemilerinin tatbikatı tamamlaması engellendi.

Kuzey Kutbu'nda aylar önce yaşanan ancak ayrıntıları yeni gün yüzüne çıkan gizli operasyon, Avrupa'da denizaltı kablolarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Reuters'a konuşan iki Batılı yetkiliye göre Rusya'nın Derin Deniz Araştırmaları Baş Müdürlüğü GUGI'ye bağlı unsurlar, Svalbard takımadaları yakınlarında denizaltıyla tatbikat yaptı. Rus unsurları, kritik denizaltı kablolarını devre dışı bırakmak üzere tasarlanan yeni bir teknolojinin kullanımını simüle etti.

Dünyanın internet damarlarına Rus operasyonu! NATO son anda engelledi

RUS GEMİLERİNİ DENİZDE TAKİBE ALDILAR

İngiltere, Norveç ve ABD operasyona karşı birlikte harekete geçti. Rus gemileri denizde takip edildi ve karşı karşıya gelinen unsurların tatbikatı tamamlaması engellendi. Rus gemileri daha sonra bölgeden ayrıldı.

İngiltere ve Norveç, nisan ayında Kuzey Kutbu sularında Rusya'nın gizli faaliyetlerini tespit ettiklerini açıklamıştı. Ancak operasyonun Svalbard yakınlarında gerçekleştiği, ABD'nin müdahaleye katıldığı ve Rusların yeni bir teknolojiyi denediği bilgileri kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

The Sun da gelişmeyi "İngiliz kuvvetleri Rus kablo sabotaj planını engelledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Dünyanın internet damarlarına Rus operasyonu! NATO son anda engelledi

HEDEFTE İNTERNETİN KRİTİK DAMARLARI VARDI

Operasyonu önemli hale getiren ise denizin altında bulunan altyapı oldu. Deniz tabanında uzanan fiber optik kablolar, ülkeler arasındaki internet bağlantısının ve uluslararası finansal işlemlerin taşınmasında kritik rol oynuyor.

Svalbard'ı Norveç anakarasına bağlayan iki fiber optik kablonun her biri yaklaşık 1.400 kilometre uzunluğunda. Hatlar bazı noktalarda deniz yüzeyinin yaklaşık 2 bin 700 metre altında uzanıyor.

Kablolar aynı zamanda NASA'nın Yakın Uzay Ağı'nın parçası olan SvalSat uydu yer istasyonundan gelen büyük miktardaki verinin taşınmasını sağlıyor.

İZ BIRAKMADAN DEVRE DIŞI BIRAKACAK TEKNOLOJİ

Batılı yetkililerin verdiği bilgiye göre Rusya'nın tatbikatında kullandığı teknoloji, kritik denizaltı kablolarını iz bırakmadan devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı. Teknolojinin nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılar ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Yetkililer, Rusya'nın herhangi bir kabloya zarar vermediğinin de altını çizdi. Tatbikatın, NATO ile olası bir çatışma halinde söz konusu teknolojinin nasıl kullanılacağını simüle ettiği öne sürüldü.

MOSKOVA'YA MESAJ GÖNDERDİLER

İngiliz ve Norveçli yetkililer, Rusya'nın kullandığı teknolojiyi tespit ettiklerini Moskova'ya da iletti.

Norveç Savunma Bakanı Sandvik, operasyonun ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ortak operasyonumuz aracılığıyla Rusya'ya gizli faaliyetlerde bulunamayacakları konusunda net bir mesaj verdik. Rus yetkililere, kritik altyapımızı hedef alan her türlü girişimin tespit edileceğini ve bunun sonuçlarına katlanılacağını açıkça belirttik."

NATO'NUN ENDİŞESİ 5. MADDE

Reuters'a konuşan üç ABD'li yetkiliye göre Washington'daki bazı istihbarat analistleri, Rusya'nın NATO'nun kolektif savunmasını düzenleyen 5. Madde'yi sınamaya kalkışabileceğinden endişe ediyor.

Batılı yetkililer, böyle bir senaryoda denizaltı iletişim kablolarının devre dışı bırakılmasının Rusya açısından kritik hamlelerden biri olabileceğini değerlendiriyor.

Söz konusu nedenle NATO ülkeleri son dönemde denizaltındaki kritik altyapının korunmasına yönelik faaliyetlerini artırdı. "Baltic Sentry" ve İngiltere öncülüğündeki "Nordic Warden" gibi girişimlerle kablo ve boru hatlarının bulunduğu bölgelerde deniz gözetimi yoğunlaştırıldı.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı olayla ilgili sorulara yanıt vermedi. Kremlin ise NATO ülkelerinde sabotaj operasyonları yürüttüğü ve ittifakla çatışmaya hazırlandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Batılı yetkililerin aktardığı operasyonda herhangi bir denizaltı kablosu zarar görmedi. Dolayısıyla olay, internetin kesildiği bir saldırı değil; kritik kabloları devre dışı bırakmaya yönelik olduğu öne sürülen teknolojinin tatbikatının NATO ülkelerince engellenmesi olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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