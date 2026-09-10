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Yaşam

Hasta babaları için ev hayali kabusa döndü! Kaparo verdiler, mağdur oldular

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Hasta babaları için ev hayali kabusa döndü! Kaparo verdiler, mağdur oldular

Hasta babaları için aylardır ev arayan Ayşen ve Pınar Erturan kardeşler, buldukları ev için emlakçıya 21 bin lira kapora ödedi. İddiaya göre ev sahibi kiralamaktan vazgeçince kaporalarını isteyen kardeşler, emlakçının kendilerini oyaladığını öne sürdü. Kardeşler, emlakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul'da yaşayan Ayşen ve Pınar Erturan kardeşler, kanser tedavisi gören babaları için ev tutmak istedi. Şişli'de T.G. isimli emlakçıyla görüşen kardeşler, hasta babaları için uygun kriterlerde bir ev aradıklarını söyledi.

EV İÇİN 21 BİN LİRA KAPORA VERDİLER

İddiaya göre emlakçı şahıs, aileye aradıkları kriterlere uygun bir ev olduğunu söyleyerek kendilerine bir ev gösterdi. Evle ilgili kira şartları ve diğer şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından kapora isteyen emlakçı, kardeşlerden 21 bin TL aldı. Ancak emlakçı parayı aldıktan bir süre sonra ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi. Kaporayı geri almak isteyen Ayşen Erturan, emlakçı T.G.’nin kendilerini oyaladığını sonrasında ise kendisine ulaşamadıklarını iddia etti. Kardeşlerin, şahısla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"KİRA MİKTARI DÜŞÜK. EV SİZE TESLİM EDİLMEYECEK"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ayşen Erturan, "Biz 16 Ağustos tarihinde bahsi geçen evi gördük. Kira konusunda opsiyonlarımızı sorduk. Çok çetin bir pazarlık yaptığını ve kirayı bizim istediğimiz seviyeye çektiğini ve ev sahiplerinin kapora talep ettiğini söyledi. Biz de ev bize uygun olduğu için, ‘Tamam’ dedik. Kendi şahsi hesabına IBAN üzerinden 'kira kaporası' açıklaması ile ödemeyi yolladık. Bize sürekli ev sahibi, ‘Bugün gelecek, yarın gelecek’ dediği için süreç uzadı. 28 Ağustos’a kadar bu süreç devam etti ve biz sürekli oyalandık. 28 Ağustos günü sözleşme yapacağını öde sürdüğü ev sahiplerinin telefonunu açmadığını iddia etti. Ardından ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi. Biz de ‘Tamam. Bize kira kaporamızı iade edin’ dedik. Şahısta, ‘Tamam. İade edeceğiz’ dedi. Telefonu kapattık" dedi.

"‘ÖLMÜŞ ÇOCUĞUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BU PARAYI VERECEĞİM’ DEDİ"

Süreç içerisinde emlakçı tarafından sürekli oyalandıklarını anlatan Ayşen Erturan, "Günlerce beni oyaladı. Bana, ‘Ölmüş çocuğumun üzerine yemin ederim bu parayı vereceğim’ dedi. Sürekli çelişkili ifadeler veriyor. Her aradığımda çeşitli bahaneler sunuyor. Arıyorum hasta olduğunu, ilaca para verdiğini söylüyor. Sürekli süreci bu şekilde aksatıyor. Biz de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Bizi bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrattı. Biz şimdi yeni bir ev için nasıl güvenip de sözleşme yapacağız bilmiyoruz. Çünkü ilk defa başımıza böyle bir şey geldi" diye konuştu.

"KAPORAMIZI GERİ İSTEDİK. OYALAMA TAKTİKLERİ BAŞLADI"

Aylardır ev arayışında olduğunu ifade eden Pınar Erturan ise "Emlakçı benzer bir hastalık sürecini kendisinin de deneyimlediğini söyleyerek bir güven kazandı. Daha sonra elinde bize uygun bir ev olduğunu söyleyerek ikimizi bölgedeki bir eve götürdü. Şartlarımıza uyduğunu söyledik. Ardından yasal prosedür olarak kontrat üzerinde anlaşma süreçlerimiz başladı. Bu arada ev sahipleri ile asla birebir görüşmedi kendisi ev sahipleri adına temsilcilik yaptığı için. 21 bin lira kapora verdik. Biz zaten evi gördüğümüz gün içerisinde kaporamızı ödedik. Çünkü evi bir an önce tutmak istedik. Şu anda oturduğumuz evden çıkmak zorunda olmamızın getirdiği bir zaman baskısı da vardı. Dolayısıyla kaporamızı gün içerisinde ilettik. Daha sonra süreçler kontratın düzenlenmesi üzerine diyaloglar halinde ilerledi. Ancak iki hafta geçtikten sonra ev sahiplerinin evi bize vermekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine biz de kaporamızı geri istedik. Kendisi bulabilirse gün içerisinde bu mağduriyeti gidereceğini taahhüt etti. Ancak bundan sonraki süreçlerde aslında oyalama taktikleri başladı" şekline konuştu.

Çağlayan’da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Pınar Erturan, zararlarının karşılanmasını istediklerini söyledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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