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Kültür - Sanat

4 bin yıllık Hitit kabından çıktı! Arkeologlar yalnızca Ankara'da yetişen 'Sevgi Çiçeği' keşfetti

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4 bin yıllık Hitit kabından çıktı! Arkeologlar yalnızca Ankara'da yetişen 'Sevgi Çiçeği' keşfetti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki arkeologlar 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te yürütülen kazılarda sürpriz bir buluntuyla karşılaştı. 4 bin yıllık bir Hitit kabının içerisinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği adlı türün en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfe dair “Ankara’nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük’te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Ankara’nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutan Külhöyük, bu defa Anadolu’nun flora tarihine dair dikkat çekici bir buluntuyla gündeme geldi.

Kazılarda ortaya çıkarılan tohum kalıntıları, bugün de aynı coğrafyada yaşamaya devam eden endemik bir çiçek türünün binlerce yıl öncesine uzanan izlerini ortaya koydu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuyu sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük’te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz. Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te yürüttüğümüz kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği’nin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği’nin binlerce yıl öncesine uzanan izleri, Anadolu’nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürdüğümüz çalışmalarla Külhöyük’ün tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve uzman ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.”

Bulunan en eski tohum kalıntısı
Başlık ResmiBulunan en eski tohum kalıntısı

KÜLHÖYÜK’TE SEVGİ ÇİÇEĞİNİN BİNLERCE YILLIK İZİ

Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde tespit edilen tohum kalıntılarının, Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski numuneleri olduğu belirlendi.

Günümüzde dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen Centaurea türü, Türkiye’ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.

Koruma altında bulunan Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesinin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Sevgi çiçeği Ankara Gölbaşı
Başlık ResmiSevgi çiçeği Ankara Gölbaşı

Külhöyük’te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişine ilişkin yeni veriler sunarken Anadolu’nun zengin flora tarihine de önemli katkı sağlıyor.

4 bin yıllık Hitit kabı - Külhöyük
Başlık Resmi4 bin yıllık Hitit kabı - Külhöyük

Külhöyük’teki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürülüyor. Kazılarla elde edilen yeni bulguların hem arkeoloji dünyasına hem de Anadolu’nun flora tarihinin araştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

4 bin yıllık Hitit kabı - Külhöyük
Başlık Resmi4 bin yıllık Hitit kabı - Külhöyük
4 bin yıllık Hitit kabı - Külhöyük
Başlık Resmi4 bin yıllık Hitit kabı - Külhöyük
Külhöyük kazı alanı
Başlık ResmiKülhöyük kazı alanı
Sevgi çiçeği Ankara Gölbaşı
Başlık ResmiSevgi çiçeği Ankara Gölbaşı
Sevgi çiçeği Ankara Gölbaşı
Başlık ResmiSevgi çiçeği Ankara Gölbaşı
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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