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T-Otomobil

2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar

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2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar

Ağustos başından bu yana benzin fiyatı %14,45 oranında artarken, litresi İstanbul Avrupa yakasında 77 TL’ye ulaştı. Ortalama tüketen bir otomobilde 100 km’lik mesafenin maliyeti de 460 TL’ye çıktı. Tüketiciler daha düşük tüketim için yeniden elektrikli araçlara yönelirken, 2 milyon TL’nin altında 9 model bulunuyor. Bu araçların 100 km’lik tüketim bedellerinin ise 60 TL’ye kadar gerilemesi dikkatlerden kaçmıyor.

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Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin yeniden artışa geçmesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı da 100 doları aştı. ABD ile İran arasındaki gerilimde yakın gelecekte çözüm umutlarının azalması, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin durma noktasına gelmesi ve arz endişelerinin artması, petroldeki son yükselişte etkili oluyor.

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DİKKATLER POMPADA

İç piyasada ise dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrolde 100 dolar ve üzerindeki seviyelerin kalıcı olması halinde, yükselişin pompaya da yansıyabileceği belirtiliyor.

Son olarak geçen hafta cuma günü yapılan fiyat artışlarının ardından İstanbul’un Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 77,01 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 88,97 TL’ye yükselmişti.

2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
Başlık Resmi2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar

100 KM’DE 460 TL!

Ağustos ayının başından bu yana akaryakıt fiyatları incelendiğinde benzindeki artış yüzde 14,45’e ulaştı. Aynı dönemde ÖTV tedbirlerinin devreye alındığı motorin fiyatı ise yüzde 9,8 yükseldi.

Otomobillerde 50 litrelik standart bir benzin deposu, güncel fiyatlarla yaklaşık 3.850 TL’ye doluyor. Ortalama 6 litre yakıt tüketen bir otomobilde ise 100 kilometrelik mesafenin maliyeti yaklaşık 460 TL’ye ulaşıyor.

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YENİDEN ELEKTRİKLİ…

Petrolde arz kaynaklı dış şokların tüketici bütçesi üzerindeki baskısı artarken, otomobil kullanıcılarının da yakıt tasarrufu sağlayan araçlara ilgisi yeniden öne çıkıyor. Bu noktada elektrikli araçlar önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Türkiye otomotiv pazarında 2026’nın ocak-ağustos döneminde elektrikli araç satışları 105 bin 951 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı ise yüzde 18,8 oldu.

2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
Başlık Resmi2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar

EN UCUZ 9 ELEKTRİKLİ

Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan ve fiyatı 2 milyon TL’nin altında bulunan 9 elektrikli otomobil modeli şöyle sıralanıyor:

  • Fiat Grande Panda Electric: 1.544.900 TL
  • Citroën e-C3: 1.600.000 TL
  • Kia EV2 Cool: 1.649.000 TL
  • Citroën e-C3 Aircross: 1.855.000 TL
  • Fiat 600e La Prima: 1.854.900 TL
  • Opel Corsa GS Elektrik: 1.890.000 TL
  • Togg T10F V1 Standart Menzil: 1.884.980 TL
  • Opel Frontera GS Elektrik 44 kWh: 1.895.000 TL
  • Togg T10X V1 Standart Menzil: 1.909.048 TL

Söz konusu modeller arasında Kia EV2, Citroën C3 Aircross ve Opel Corsa, 100 kilometrede 15 kWh’ın altında elektrik tüketimiyle dikkat çekiyor. Bu tüketim değerlerinin laboratuvar ortamında gerçekleştirilen standart testlerden elde edilen veriler olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri; gerçek kullanımda hava sıcaklığı, klima, şehir içindeki dur-kalk koşulları, otoyol hızları ve yol eğimi gibi faktörlere bağlı olarak tüketim değerlerinin değişebildiği uyarısında bulunuyor.

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60 TL’YE 100 KM

Eylül 2026 itibarıyla mesken aboneleri için vergiler ve dağıtım bedeli dahil ortalama 1 kWh elektrik fiyatı, yüksek kademede 3,92 TL olarak hesaplanıyor.

100 kilometrede 15 kWh elektrik tüketen bir elektrikli araç ise söz konusu mesafeyi evden şarj edilmesi halinde yaklaşık 60 TL’lik elektrik maliyetiyle gidebiliyor.

Uzmanlar, bu maliyetin şarj istasyonu kullanımı veya hızlı şarj gibi seçeneklerle daha yüksek seviyede gerçekleştiğini de aktarıyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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