Okan Buruk topa tuttu: "Aleyhimize çalıştı!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a 3 golle mağlup oldukları müsabakanın ardından Norveçli hakem Espen Eskas'a ateş püskürdü. Aleyhlerine çalınan penaltının skandal olduğunu belirten Buruk, hakemin bu kararının takımdan kırılganlığa neden olduğunu söyledi. Rahat şekilde kazanabilecekleri bir maçtan yenik ayrılmanın üzüntüsünü içinde olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. 2-1'den sonra kırıldık..." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"

Maça İyi başladıklarını ancak ikinci yarının başında verilen penaltının kendilerini düşürdüğünü kaydeden Buruk, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar, rakibi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü." şeklinde konuştu.

Sporting - Galatasaray

"O KIRILGANLIĞI FRANKFURT'TA DA YAŞADIK"

Penaltının takımda kırılganlık oluşturduğunu belirten Okan Buruk, "Duran toptan 3. golü yedik. 80'de değişiklikleri yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde de biraz daha sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı, geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Sahneye çıkmamız gerekiyor. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi baskın oynadık. Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi." şeklinde konuştu.

Sporting - Galatasaray

"HER ŞEYİYLE ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

Rahat kazanabilecekleri bir maçta mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Üzgünüz bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de, oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı. Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık..." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası