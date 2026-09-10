Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Okan Buruk topa tuttu: "Aleyhimize çalıştı!"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Okan Buruk topa tuttu:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a 3 golle mağlup oldukları müsabakanın ardından Norveçli hakem Espen Eskas'a ateş püskürdü. Aleyhlerine çalınan penaltının skandal olduğunu belirten Buruk, hakemin bu kararının takımdan kırılganlığa neden olduğunu söyledi. Rahat şekilde kazanabilecekleri bir maçtan yenik ayrılmanın üzüntüsünü içinde olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. 2-1'den sonra kırıldık..." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"

Maça İyi başladıklarını ancak ikinci yarının başında verilen penaltının kendilerini düşürdüğünü kaydeden Buruk, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar, rakibi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'dan Lizbon'da dev hüsran: Maçta 4 gol ve 1 penaltı

Sporting - Galatasaray
Başlık ResmiSporting - Galatasaray

"O KIRILGANLIĞI FRANKFURT'TA DA YAŞADIK"

Penaltının takımda kırılganlık oluşturduğunu belirten Okan Buruk, "Duran toptan 3. golü yedik. 80'de değişiklikleri yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde de biraz daha sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı, geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Sahneye çıkmamız gerekiyor. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi baskın oynadık. Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi." şeklinde konuştu.

Sporting - Galatasaray
Başlık ResmiSporting - Galatasaray

"HER ŞEYİYLE ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

Rahat kazanabilecekleri bir maçta mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Üzgünüz bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de, oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı. Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık..." dedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LİZBON'DA DEV HÜSRAN
LİZBON'DA DEV HÜSRAN
Galatasaray ikinci yarıda tutunamadı
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
PSG RAKİBİNE ACIMADI
PSG RAKİBİNE ACIMADI
Fransa'daki maçta 7 gol atıldı
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
26 yıl sonra sır perdesi aralanıyor!
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çözümü 15 katlı binanın çatısında aradılar!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Damda korkunç olay! Halı yıkayan iki kadın birden hayatını kaybetti
Damda halı yıkayan kadınlar canından oldular!
Kaydet
'Bismil' levhası canından ediyordu! 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
'Bismil' levhası canından ediyordu!
Kaydet
Zelenskiy'nin uçağı İHA'nın hedefi oldu! Saldırıdan kıl payı kurtuldu
Zelenskiy'nin uçağı İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.