'Bismil' levhası canından ediyordu! 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ailesiyle parkta bulunan 4 yaşındaki çocuk, iddiaya göre elektrikli tabelaya dokununca akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı’nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre, "Bismil" yazılı elektrikli tabelaya dokununca elektrik akımına kapıldı.
ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğunun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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