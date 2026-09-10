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3. Sayfa

'Bismil' levhası canından ediyordu! 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

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'Bismil' levhası canından ediyordu! 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ailesiyle parkta bulunan 4 yaşındaki çocuk, iddiaya göre elektrikli tabelaya dokununca akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı’nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre, "Bismil" yazılı elektrikli tabelaya dokununca elektrik akımına kapıldı.

Bismil levhası canından ediyordu! 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Başlık ResmiBismil levhası canından ediyordu! 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğunun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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