Mardin'de iş kazası! Akıma kapılan genç işçinin kalbi durdu
Mardin’de Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki işçi Mehmet Demirkaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Artuklu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 27 yaşındaki Mehmet Demirkaya, elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay, Artuklu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mehmet Demirkaya (27), çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALBİ DURDU
Kalbinin durduğu belirlenen işçiye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Yeniden kalbi çalıştırılan Demirkaya, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Demirkaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
