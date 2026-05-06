İhlas Haber Ajansı
Mardin'de iş kazası! Ekmek parası için çıktı, canından oldu
Mardin’de çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan 31 yaşındaki Ercan Sağlam, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kızıltepe'de inşaatın 5. katından düşen boyacı Ercan Sağlam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.
- Ercan Sağlam (31), çalıştığı inşaatın dış cephesinde boya yaparken dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
- Ağır yaralanan Sağlam, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Sağlam'ın cenazesi otopsi sonrası Çalışlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı inşaatın dış cephesinde boya yapan Ercan Sağlam (31), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü ve ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sağlam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sağlam’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çalışlı Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
