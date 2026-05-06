Mardin’de çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan 31 yaşındaki Ercan Sağlam, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı inşaatın dış cephesinde boya yapan Ercan Sağlam (31), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü ve ağır yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sağlam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sağlam’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çalışlı Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

