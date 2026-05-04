İzmir Aliağa’daki bir metal fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Azad Öztürk, makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak'ta faaliyet gösteren bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Azad Öztürk (29), mesai esnasında makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aliağa feci iş kazası! Makineden fırlayan metal göğsünü deldi

Hastanede tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aliağa feci iş kazası! Makineden fırlayan metal göğsünü deldi

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Talihsiz işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası