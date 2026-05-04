Aliağa feci iş kazası! Makineden fırlayan metal göğsünü deldi
İzmir Aliağa’daki bir metal fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Azad Öztürk, makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
2 dk önce
Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak'ta bir metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında yaralanan bir işçi kurtarılamadı.
- Azad Öztürk (29) isimli işçi, makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.
- Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Yaralı işçi, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Talihsiz işçi evli ve 2 çocuk babasıydı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak'ta faaliyet gösteren bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Azad Öztürk (29), mesai esnasında makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI
Talihsiz işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
