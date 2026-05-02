Kastamonu'da feci iş kazası! Üzerine ağaç devrilen işçi öldü
Kastamonu’da ormanlık alanda kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş'un üzerine ağaç devrildi. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç ilçesine bağlı Çavuş köyü mevkisindeki ormanlık alanda kesim işi sırasında üzerine ağaç devrilen Satılmış Gücükçavuş hastanede kurtarılamadı.
- Kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş'un üzerine ağaç devrildi.
- Çevredekiler durumu yetkililere haber verdi.
- Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Ağır yaralanan Gücükçavuş, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay Araç ilçesine bağlı Çavuş köyü mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş'un üzerine ağaç devrildi.
Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Olayda ağır yaralanan Gücükçavuş, ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gücükçavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
