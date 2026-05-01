İşçi Bayramı'nda iş kazası! Korkuluklarda asılı kaldı
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ekmek parası için sabah evinden çıkan işçi akşamı hastanede geçirdi. İskele çökünce balkona tutunarak hayatta kalan adam yürekleri ağza getirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde çalışan iki işçinin bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
- İskele düştüğünde işçilerden biri zemine düşerken, diğeri balkondaki korkuluklara tutunarak asılı kaldı.
- Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Asılı kalan işçi, ekipler tarafından balkonun demir korkulukları kesilerek kurtarıldı.
- Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerin durumu iyi.
Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten Adem Kaya ve Adem Güven'in, üzerinde durdukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
BİRİ ZEMİNE DÜŞTÜ, DİĞERİ BALKONDA ASILI KALDI
Güven, düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutundu, diğer işçi ise zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
KORKULUKLAR KESİLEREK KURTARILDI
Ekipler, asılı kalan işçiyi balkonun demir korkuluklarını keserek kurtardı. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
