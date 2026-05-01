1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ekmek parası için sabah evinden çıkan işçi akşamı hastanede geçirdi. İskele çökünce balkona tutunarak hayatta kalan adam yürekleri ağza getirdi.

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten Adem Kaya ve Adem Güven'in, üzerinde durdukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

BİRİ ZEMİNE DÜŞTÜ, DİĞERİ BALKONDA ASILI KALDI

Güven, düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutundu, diğer işçi ise zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KORKULUKLAR KESİLEREK KURTARILDI

Ekipler, asılı kalan işçiyi balkonun demir korkuluklarını keserek kurtardı. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

