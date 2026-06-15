İstanbul trafiğinde test edilen Toyota Corolla Cross Hybrid, 100 kilometrede 4,2 litrelik tüketimle dikkat çekti. Artan yakıt maliyetleri karşısında hibrit ve elektrikli araçların şehir içi kullanımındaki farkları da ortaya çıktı.

ALİ ÇELİK- Son yıllarda SUV araçlara ilgi tartışmasız artıyor. Bu sınıfta köklü geçmişe sahip olan Toyota ise kullanıcı ihtiyaçlarına en iyi cevap veren üreticilerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yazıda mercek altına aldığımız Corolla Cross modeli ise günümüzün en tartışmalı başlıklarından birinde iddialı: Yakıt verimliliği…

Kısaca değinmek gerekirse, 4.460 mm uzunluğuyla heybetli ve iç hacim konusunda oldukça cömert bir araç. Makyajlanan yüzü, markanın yeni tasarım felsefesini net bir şekilde yansıtıyor. Direksiyon başına geçtiğimizde ise markanın güvenlik, teknoloji ve konfor detaylarının sınıf standartlarını zorladığını görüyoruz. Ancak rakiplerine karşı en güçlü olduğu alan hiç şüphesiz düşük yakıt tüketimi. Toyota Corolla Cross Hybrid ile neredeyse tamamı İstanbul trafiğinde geçen 300 kilometrelik test sürüşümüzü 4,2 litre ortalama tüketimle tamamladık.

Bu değerler, sınıfındaki tam elektrikli modellere dahi kafa tutar nitelikte. Haziran 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatının yaklaşık 63 TL seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde, 4,2 litrelik tüketim değeriyle 100 kilometrelik kullanım maliyeti yaklaşık 265 TL seviyesine geliyor. Tam elektrikli C-SUV sınıfında ise ülkemizde en çok satan model açık ara Togg.

Bu sınıftaki modellerin tüketim değerleri genel olarak 18,5 ila 23 kWh arasında değişiyor. Biz 19 kWh olarak baz aldığımızda, DC şarj ile 100 kilometrelik maliyet yaklaşık 285 TL olurken, daha uygun maliyetli AC şarj kullanımıyla bu rakam 175 TL seviyelerine kadar geriliyor. Ülkemiz trafiğinde yaygın olarak kullanılan birçok modelin 8-9 litrelik tüketim değerleriyle 100 kilometrede 500-550 TL’yi aşan maliyetlere ulaştığı düşünüldüğünde, Toyota’nın 5. nesil hibrit motorunu kullanan Corolla Cross dikkat çekici bir seçenek hâline geliyor.

Aslında konuya “hangi model daha az yakıyor” ya da “tek şarjla kaç kilometre gidiyor” tartışmasının ötesinde bakmak gerekiyor. Menzil ve şarj süresi konusunda kaygı yaşayan kullanıcılar için tam hibrit teknolojisi güçlü bir alternatif sunuyor.

Öte yandan elektrikli araçlarda ikinci el değeri, hızla gelişen teknoloji ve batarya ömrü gibi konular hâlâ soru işaretleri barındırabiliyor. Hibrit tarafta ise bu konuların büyük ölçüde daha öngörülebilir olduğunu söylemek mümkün.

Her modelde olduğu gibi Corolla Cross’un da eleştirilebilecek yönleri elbette var. Ancak bu incelemede odağımız, yazının başında da belirttiğimiz gibi, güncel yakıt tüketimi. Ortaya çıkan tablo oldukça net; günümüz şehir trafiğinde hibrit ve elektrikli modeller, kullanım maliyeti açısından içten yanmalı araçların belirgin şekilde önüne geçmiş durumda…

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