Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'un Almanya pazarındaki tanıtım faaliyetleri kapsamında başkent Berlin'de düzenlediği test sürüşü etkinliği yoğun ilgi gördü.

Başkent Berlin’de TOGG rüzgarı esti. Yerli otomobil markası TOGG'un Berlin'deki test sürüşlerine katılan kullanıcılar T10X ve T10F modellerini deneyimleme fırsatı buldu. Test sürüşüne katılan çok sayıda kişi, aracın sürüş performansı, dijital teknolojileri ve iç mekan tasarımı hakkında bilgi aldı.

600 KİLOMETRELİK YOLDAN GELMİŞLER

TOGG'u yerinden görmek ve test sürüşü yapmak amacıyla 600 kilometrelik uzaktan ailesiyle gelen Mustafa Yılmaz TOGG'tan memnun kaldıklarını belirtti.

Berlinde TOGG rüzgarı! Test sürüşüne yoğun ilgi yağdı

Yılmaz ilk defa elektrikli otomobil sürdüğünü ifade ederek, "Sürmesi güzel olmuş. Hoşumuza gitti." dedi.

TOGG ile kısa bir tur attıklarını belirten Yılmaz, TOGG satın almaya niyetli oldukları için Berlin'deki test sürüşüne geldiklerini vurguladı. Yılmaz, herkese TOGG aracını tecrübe etmesini tavsiye ederek, "Gerçekten güzel yapmışlar." diye konuştu.

Berlinde TOGG rüzgarı! Test sürüşüne yoğun ilgi yağdı

Etkinliğe katılanlar arasında Türk kökenli kullanıcıların yanı sıra Alman otomobil meraklıları da yer aldı. Geçen yıl Almanya pazarına giriş yapan TOGG servis ve teslimat altyapısını da genişletiyor. TOGG yetkilileri, test sürüşleri ve deneyim etkinlikleriyle daha fazla kişiyi araçlarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

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