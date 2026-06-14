Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği yeni nesil büyük SUV modeli ID. ERA 8X'i tanıttı. Menzil uzatıcı (EREV) motora sahip model 345 km elektrikli sürüş sağlıyor.

Volkswagen, Çin pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirdiği yeni modellerine bir yenisini daha ekledi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yayınladığı görsellerle ortaya çıkan ID. ERA 8X, tasarım olan ID.9X'e oldukça benziyor.

Önde boydan boya uzanan LED ışık imzası, gündüz farları ve dikey konumlanan ana farlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise LED ışık şeridi ile aydınlatmalı logo yer alıyor.

5.020 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.750 mm yüksekliğe sahip olan aracın aks mesafesi 2.970 mm olarak açıklandı.

Volkswagen ID. ERA 8X sahneye çıktı: 345 km saf elektrikli sürüş

Modelde 1,5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli bir motor yer alıyor ve jeneratör görevi görüyor. Giriş seviyesindeki 51,1 kWsa, üst pakette ise 65,2 kWsa kapasiteli batarya paketleri bu jeneratörle besleniyor.



ID.Era 8X giriş seviyesinde elektrik motoruyla 295 beygir güç üretirken, sadece elektrikle 260 km, daha hafif versiyon ise aynı donanımla 275 km sadece elektrikli menzil vadediyor.

Üst versiyondaki 65,2 kWsa batarya paketinde de iki farklı versiyon bulunacak. Bunlar da 330 km ve 345 km sadece elektrikli menzil sağlayacak.

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