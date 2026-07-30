Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede zorlu bir geceyi geride bıraktı. Muğla başta olmak üzere Balıkesir, Antalya, Çanakkale, Bursa, Manisa ve Kütahya'da ekipler alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, günün ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden devreye girdi. Bazı bölgelerde tahliyeler sürerken, yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Türkiye, günlerdir etkisini sürdüren orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele veriyor. Muğla, Balıkesir, Antalya, Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde ekipler gece boyunca alevlere karşı aralıksız çalışırken, günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başladı.

Muğla-Seydikemer

Bazı yangınlar kontrol altına alınırken, kritik noktalarda söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınların geride bıraktığı siyaha bürünen ormanlar, tahliye edilen yerleşimler ve kurtarılan canlılar ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Muğla-Seydikemer

🟥 MUĞLA-SEYDİKEMER

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale edildi.

Muğla-Seydikemer

Günün ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterler yeniden havalanırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personelinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangın nedeniyle bazı evler ile hayvanlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Fethiye

🟥FETHİYE'DEKİ YANGINDA SON DURUM

Öte yandan Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye personeli müdahale ediyor.

Balıkesir

🟥BALIKESİR'DE İKİNCİ GÜN

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangında söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Havadan ve karadan sürdürülen müdahalede çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiye aracı görev yapıyor. Risk nedeniyle Ayvalık'ın Tıfıllar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

📍 Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Kütahya

🟥ANTALYA-MANİSA-BURSA-KÜTAHYA

AFAD'ın son değerlendirmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ve Merkez ilçeleri, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya ilçeleri, Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de yangınlara müdahale devam ediyor.

📍Antalya/Kaş: Salı günü başlayan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

📍Antalya/Alanya: Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangına 2 uçak ile diğer kara ve hava unsurlarının müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

🟩Antalya/Kumluca: Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 50 hektar ormanlık alan ve bazı evler zarar gördü.





Antalya-Alanya

İlgili kurumlar, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla, Antalya, Yalova, Kütahya, Çanakkale... Türkiyedeki orman yangınlarında son durum

BİNLERCE PERSONEL SAHADA

AFAD'ın paylaştığı son verilere göre yangınlarla mücadelede 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1.035 kara aracı görev yapıyor. Günün ilk saatlerinden itibaren hava unsurlarının yeniden devreye girmesiyle söndürme çalışmalarının hız kazandığı bildirildi.

Çanakkale

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada yangınlarla mücadelede önemli ilerleme sağlandığını duyurdu. Yumaklı, Yalova'nın Armutlu, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Antalya-Alanya

Bakan Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangına müdahalenin ise aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, ekiplerin "Yeşil Vatan"ı korumak için gece gündüz görev başında olduğunu vurguladı.

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