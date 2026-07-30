İstanbul’un en turistik yerlerinden Sirkeci’de yolda yürüyen kadına, tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen başından yaralanırken, hastaneye gitmediği öğrenildi. Bölgedeki esnaf, vatmanlara hız düşürmeleri için seslendi.

İstanbul Sirkeci’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Saat 20.30 sıralarında Ebussuud Caddesi üzerinde yolda yürüyen kadına tramvay çarptı. Yere düşen kadın kafasından yaralandı.

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HASTANEYE GİTMEMİŞ

Tramvayın kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenilirken, bölgedeki esnaf tramvay sürücülerine yönelik ‘Yavaş gidin' uyarısının dikkate alınması için çağrı yaptı.

“KALABALIK, TURİSTİK BİR BÖLGE”

Bölgedeki bir işletmede çalışan Gökhan Fermanzade, şöyle konuştu.

Vatmanlar hızlı kullanıyor. Belli bir hız sınırının olması gerekiyor. Şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef vatmanlar hızlı geçiyor. Kalabalık, turistik bir bölge. Çocuklar aşağı iniyor, pusetliler var. Bu konuda sürücülerin daha anlayışlı olmaları gerekiyor. Tramvay hızlı gelince insanlar panik oluyor. Hız sınırına dikkat edilirse mutlaka daha iyi olacaktır.

Facia 1 ay sonra tekrarladı! İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Yolda yürüyen kadına tramvay çarptı

“HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

İşletme personeli İsmail İzlek ise vatmanlardan yavaş gitmeleri konusunda ricada bulundu:

Gülhane ile Sirkeci tramvay yolu arasındaki alan dar. Gördüğümüz kadarıyla tramvaylar her zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim onlardan ricamız, vatman arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleridir. Esnaf olarak kendi misafirlerimizi karşılayıp, ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için vatmanlardan dikkatli gitmeleri konularında hassas davranmalarını istiyoruz.

Facia 1 ay sonra tekrarladı! İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Yolda yürüyen kadına tramvay çarptı

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan 9 Haziran’da da aynı bölgede bir kaza meydana gelmişti. İstanbul Üniversitesi Durağı'nda raylara düşüp tramvayın altında kalan 6 yaşındaki Muhammed M.M. hayatını kaybetmişti.

Facia 1 ay sonra tekrarladı! İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Yolda yürüyen kadına tramvay çarptı

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